قصف قاعدة للقوات الأمريكية بـ"دير الزور" شرق سوريا

دوت الخليج :- سقط عدد من القذائف، السبت، على حقل العمر النفطي، الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن عددا من الصواريخ سقطت بالقرب من المدينة السكنية داخل الحقل؛ ما أدى إلى اندلاع النيران.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة في الحقل قامت بإطفاء الحرائق والرد بقصف صاروخي على مصدر القذائف.

كما قامت طائرات مسيرة أمريكية بالطيران فوق الحقل بعد تعرضها للقصف.

ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى جراء القصف حتى الساعة 22:00 ت.غ.

ولا يعرف حتى اللحظة مصدر القذائف، إلا أن المصادر رجحت أن تكون الصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة النظام في محافظة دير الزور، التي يتمركز فيها الآلاف من عناصر المجموعات الإرهابية التابعة لإيران.

وفي 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، تعرض حقل العمر لقصف بالصواريخ من مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة قوات النظام في دير الزور، قامت على إثرها المدفعية التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بالرد على مصدر الصواريخ.

عربي21