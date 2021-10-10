قيامة عثمان.. تعرف على أحداث الحلقة الـ 65 ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم أحداث الحلقة 66 من الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman والتي تحمل العديد من المفاجآت.

ونرصد فى السطور التالية أحداث الحلفة 65 ومواعيد العرض والقنوات الناقلة …

أحداث الحلقة 65 من مسلسل قيامة عثمان

شهدت أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 65 تصاعدًا مفاجئًا في الأحداث وظهور أعداء جدد للكاي واتساع رقعة سيادة السيد عثمان على الأراضي التركية بعد توافد الكثير من القبائل للتعايش بجواره هربا من بطش المغول والبيزنطيين، وعلى رأسهم قبيلة السيد تورغوت ألب الذي ظهر ضمن أحداث الحلقة 65 من مسلسل قيامة عثمان وهو يختطف ماري شقيقة الحاكم كوسيس ردا على أسر عدد من جنوده.



إعلان الحلقة 66 من مسلسل قيامة عثمان

تشهد أحداث الحلقات المقبلة، ظهور بطل قوي جديد من رجال عثمان يُدعى تورجوت ألب، سيُبلي بلاءً حسنًا في مواجهة الصليبيين، في الوقت الذي يظهر فيه خير حمل بالا زوجة عثمان وسط أجواء من الفرحة والسعادة، بينما البطل يواصل فتوحاته ومواجهاته القوية من الأعداء.

وأظهر إعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 66 دخول عثمان ومحاربيه برفقة محاربي السيد تورغوت ألب في حرب ضد جنود روغاتوس وكوسيس ردا على تطاولهم من خلال الإخلال بالوعد وقتل الجنود الأتراك

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان

تُنقل الساعة التاسعة من مساء كل أربعاء أسبوعيًا بتوقيت القاهرة على قناة ATV التركية.

تُنقل التاسعة نصف من مساء كل خميس بتوقيت القاهرة عبر قناة الفجر الجزائرية.

تُنقل العاشرة ونصف من مساء الخميس أسبوعيًا عبر قناة الفجر الجزائرية بتوقيت السعودية.

تُعاد في الثانية ظهر كل جمعة على الفجر الجزائرية بتوقيت الجزائر.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1516