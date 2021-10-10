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نتيجة الشهادة السودانية 2021 :pdfموعد نتيجة الشهادة السودانية 2021

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محمد أمين 0 تبليغ

موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021 رابط نتائج الشهادة السودانية الثانوية العامة 2021 السودان في الخرطوم والجزيرة والبحر الاحمر وكسلا والنيلين لجميع الطلاب والطالبات الان استخرج كشف الدرجات نتيجة الشهادة السودانية عبر موقع رابط موقع حكومة السودان الالكترونية  حسب رقم الجلوس لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة السودانية  كاملة.

حيث تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتائج الشهادة السودانية لطلاب الثانوية العامة قريباً لجميع المحافظات السودانية برقم الجلوس او رقم الطالب مباشرة خلال مؤتمر صحفي لها يبث عبر تلفزيون السودان الرسمي.

موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021

الان لجميع الطلاب افحص اون لاين نتيجتك في الثانوية السودانية  للعام 2021 من خلال رابط للحصول على النتيجة الشهادة السودانية من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــا 

وزارة التربية والتعليم أكدت أعلنت ان نتيجة الشهادة السودانية 2021 ، لجميع المحافظات السودانية بشكل رسمي، فقد انتهت المرحلة الثانية من أعمال الكنترول بدأت في  أول يونيو  الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

رابط للحصول على النتيجة الشهادة السودانية من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــا 

المصدر : https://medadpress.com/?p=1522

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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