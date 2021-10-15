نميمة الفن: زوجة محمد مجدي قفشة تتحدى أشهر راقصة فى مصر ومتابع :يا ابن المحظوظة يا كابتن ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 أكتوبر 2021 11:02 صباحاً - انتابت حالة من السعادة والفرحة اللاعب محمد مجدي أفشة، وحرص على تأدية وصلات من الرقص بحفلات زفافه على إيقاع الموسيقى وغناء المطرب حودة بندق.

اتسم حفل زفاف النجم مجدي أفشة، بحضور عدد كبير من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية، هذا بجانب أعداد كبيرة من أهالي قريته وأقاربه.

اقيم حفل مجدي أفشة، بإحدى قاعات الأفراح بفندق شهير بالقاهرة، وسط حضور كبير وزحام من المدعوين الذين حرصوا على مشاركة نجم الأهلي.

وعقد قران اللاعب محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي، قبل حفر الزفاف بإحدى القاعات الملحقة بقاعة الأفراح، بحضورعدد من نجوم الفن والكرة، الذين حرصوا على الحضور ومشاركة اللاعب حفل زفافه، وحرص عدد كبير من النجوم على حضور عقد القران ومنهم الكابتن أحمد شوبير والنجم محمد الشناوي، والكابتن أحمد حسن نجم المنتخب السابق، بجانب الفنان أحمد فهمي.

من جانبه، قرر محمد مجدي أفشة، إلغاء حفل زفافه وسط أهله في مدينة الجيزة منذ أيام، بسبب كورونا ومنعًا لتفشي الفيروس بعد التعليمات الأمنية، وأقام مساء أمس الأربعاء، حفل الحناء بمنزل أسرته بالجيزة، وحرص عدد كبير من أهالي قريته وأصدقائه على الحضور وتهنئة اللاعب وأسرته، وسط فرحة عارمة من الجميع بحفل الحناء.

ونشر أفشة على حسابه على انستجرام: الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، قررت إلغاء حفل زفافي في البلد بناء على تعليمات السلطات الأمنية نظرًا لظروف كورونا، وحرصا على حياة كل أهلي وإخواتي اللي كانوا هيشرفوني وحابب أشكر كل أصحابي وأهلي.

