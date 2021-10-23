نميمة الفن: فنانة مشهورة تفعل الحاجة دي مع كلبها ومتابع :يعني من قلة الرجالة .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 23 أكتوبر 2021 07:11 مساءً - زار مصور معروف مغنية مشهورة في منزلها، وذلك للاتفاق معها على إجراء جلسة تصوير خاصة بها، لكن المصور فوجئ بكلب المغنية الصغير، يشم عضوه الذكري من خارج ملابسه، ويلعق بنطاله.

وحين خرج المصور من بيت المغنية، أخبر صديقاً له بما حصل، وكان جواب الصديق صادماً، وهو أن المغنية دربت الكلب على لعق عضوها التناسلي، بعد إنفصالها عن حبيبها، كي لا تدخل في علاقات غرامية جديدة مجانية، وهكذا اعتاد الكلب على هذه الهواية، حتى أصبح يمارسها مع كل ضيوف صاحبة المنزل.