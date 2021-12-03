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نميمة الفن: متى فقدتي عذريتك .. أخت هيفاء وهبى تفجر مفاجأة صادمة..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 3 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - أثارت الفنانة اللبنانية رولا يموت أخت الفنانة هيفاء وهبى، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ردها على متابع سألها عن عمرها عندما فقدت عذريةها، لتفجر مفاجأة بأنها وقتها كانت متزوجة من نجل حفيد رئيس وزراء لبنان السابق.

فعندما سألها أحد المتابعين في حسابها الخاص عن فقدان عذريةها، ردت رولا عليه بشكل عنيف، إذ قالت: “أول شي ما خصك، تاني شي كنت مجوزة على سنة الله ورسوله ومن إبن حفيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، مش مين ما كان”.

وتابعت رولا: “إذا مفكر انك تصغر النساء بعذريةها، تاني شي بتحب نزلك وثيقة الزواج والطلاق؟”.

ودائما ما تثير يموت الجدل ويتفاعل معها الجمهور، فكانت نشرت صورة وهي تزحف على الأرض مرتدية “بادي سوت” بأكمام طويلة، عليها نجمات باللون الأصفر، فيما اعتاد الجمهور على نشرها صورًا جريئة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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