مركز محمد بن راشد للفضاء يطلق برنامجاً جديداً

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلق مركز “محمد بن راشد للفضاء”، اليوم، “برنامج الإمارات لفن الفضاء”، بالتعاون مع “جسور”.





ويهدف البرنامج إلى توثيق أهم اللحظات والتطورات التاريخية التي تسجلها دولة الإمارات في رحلتها نحو الفضاء. ومشاركتها بأسلوب متفرد ضمن الصناعات الثقافية الإبداعية، لترك بصمة ذات قيمة للأجيال القادمة.

وسيستقطب البرنامج الجديد مجموعة واسعة من أصحاب المواهب الإبداعية في الإمارات للمشاركة في البرنامج الوطني للفضاء. بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة لاستكشاف الفضاء وفق مفاهيم جديدة. تنعكس من خلال الأعمال الفنية وغيرها من الوسائط الإبداعية المتاحة.

وستسهم هذه الخطوة في تسليط الضوء على مجالات الفضاء وتعزيز تفاعل أفراد المجتمع الإماراتي، ولاسيما جيل الشباب. مع رحلة الإمارات نحو الفضاء، مما سيترك بصمةً راسخةً على الإرث الفني المحلي والعالمي على حد سواء، وفق صحيفة “البيان”.