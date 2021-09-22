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اعتباراً من 4 أكتوبر.. بريطانيا تستقبل القادمين من الإمارات بدون حجر

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بسام محمد - متابعة –  مظفر إسماعيل

 

أضافت بريطانيا الإمارات إلى قائمة الدول المسوح لها بالسفر إليها بدون حجر اعتباراً من تاريخ 4 أكتوبر 2021. وذلك للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس “كوفيد-19” والمعترف بها في المملكة المتحدة.


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وتضم قائمة اللقاحات المعتمدة من قبل المملكة المتحدة “موديرنا أكسفورد، استرازينيكا، فايزر/ بايونتيك، جونسون آند جونسون”.

 

وقال “جرانت شابس” وزير النقل البريطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع توتير: “سنقبل شهادات التطعيم الإماراتية اعتباراً من 4 أكتوبر. بعد التحديثات على تطبيق التطعيم الخاص بهم”.

 

وأضاف: “الإمارات تعتبر مركز نقل رئيسي يضم العديد من المغتربين البريطانيين.. وهذه أخبار رائعة لإعادة فتح السفر الدولي وتعزيز الأعمال ولم شمل العائلات”.


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