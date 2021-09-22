اعتباراً من 4 أكتوبر.. بريطانيا تستقبل القادمين من الإمارات بدون حجر

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أضافت بريطانيا الإمارات إلى قائمة الدول المسوح لها بالسفر إليها بدون حجر اعتباراً من تاريخ 4 أكتوبر 2021. وذلك للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس “كوفيد-19” والمعترف بها في المملكة المتحدة.





وتضم قائمة اللقاحات المعتمدة من قبل المملكة المتحدة “موديرنا أكسفورد، استرازينيكا، فايزر/ بايونتيك، جونسون آند جونسون”.

وقال “جرانت شابس” وزير النقل البريطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع توتير: “سنقبل شهادات التطعيم الإماراتية اعتباراً من 4 أكتوبر. بعد التحديثات على تطبيق التطعيم الخاص بهم”.

وأضاف: “الإمارات تعتبر مركز نقل رئيسي يضم العديد من المغتربين البريطانيين.. وهذه أخبار رائعة لإعادة فتح السفر الدولي وتعزيز الأعمال ولم شمل العائلات”.