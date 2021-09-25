جواز سفر “إياتا”.. رحلات سلسة وتجارب لا تلامسية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أصبحت “طيران الإمارات” أول ناقلة في العالم توفر تطبيق “جواز سفر إياتا” IATA Travel Pass، لعملائها الذين يسافرون إلى جميع وجهاتها عبر القارات الست.

وذكرت الناقلة في بيان، بحسب “الإمارات اليوم” ، أنه في أعقاب التجارب الناجحة في إبريل الماضي. على خطوط مختارة، انطلاقاً من مركزها في دبي. واصلت الشركة تدريجياً توسيع حل “جواز سفر إياتا” التجريبي، ليشمل 12 مساراً في يونيو. مشيرة إلى أنها وقّعت أخيراً عقداً مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لاعتماد الحل عبر شبكتها العالمية.





ويتوافر تطبيق “جواز سفر إياتا” لعملاء “طيران الإمارات” المسافرين من 50 مدينة. فيما من المتوقع أن يشمل أكثر من 120 وجهة بحلول أكتوبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عادل الرضا: “تواصل (طيران الإمارات) الاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية، مثل (جواز سفر إياتا)، حتى نقدم لعملائنا رحلات سلسة وتجارب لا تلامسية، ونمكّن فرق المطار من التعامل مع عمليات فحص المستندات بكفاءة، وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية”.

وأضاف الرضا: “نحن سعداء بالشراكة مع (إياتا) في تطبيق جواز السفر، بدءاً من التجارب المبكرة حتى التنفيذ الكامل”.

وأشار إلى “مواصلة العمل معاً بشأن أي تحسينات مستقبلية لتوفير رحلات أكثر أماناً وسلاسة لعملائنا”.

كما وقال نائب رئيس أول العمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، نيكولاس كرين. إن “اعتماد (طيران الإمارات) (جواز سفر إياتا) عبر شبكتها العالمية. سيعزز دور التطبيق كأداة رئيسة في إدارة الأعداد الكبيرة من الشهادات الصحية المطلوبة للسفر”.

وأضاف أن “حفظ البيانات وإدارتها ومعالجتها آلياً وبصورة آمنة، سيتيح للركاب وشركات الطيران والمطارات والسلطات الحكومية. إنجاز الإجراءات بسرعة وسهولة، وتجنب الانتظار في الطوابير لفحص المستندات”.