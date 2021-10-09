ارتفاع القطاع غير الربحي في دبي خلال كورونا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد الدكتور “عمر المثنى”، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي. أن القطاع غير الربحي في الإمارة شهد ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 7 % خلال فترة انتشار جائحة كورونا. كما تم ترخيص ما نسبته 75% من المنشآت في عام 2021 ما يدل على التعافي.





وأضاف، وفق صحيفة “البيان”، أن “عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين الجدد وصل إلى 76 في عام 2020. بينما لم يتجاوز سوى 48 في عام 2019”.

وقال إنه “على الرغم من التحديات التي واجهت العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلا أن الهيئة رصدت وعياً ملحوظاً. من قبل المنشآت الأهلية المسجلة في دبي في التعامل مع الآثار الناجمة عن الجائحة الصحية. وحساً اجتماعياً عالياً أدى إلى استمرار خدمات القطاع الاجتماعي في دبي واستقرار المجتمع والعودة الآمنة التدريجية إلى الحياة الطبيعية”.

وأوضح أن “القطاع الاجتماعي لم يشهد أي إغلاق أو انقطاع لخدماته خلال فترة أزمة كوفيد 19. بل شهد ارتفاعاً ملحوظاً في تقديم خدماته في الإمارة، وساهم في ذلك الدعم الكبير الذي قدمته الهيئة لهذا القطاع في تلك الفترة. من خلال الآليات التي اتبعتها مثل التواصل عن بعد سواء في العمل الإداري أم في اجتماعات الجمعيات العمومية والانتخابات وغيرها. فضلاً عن حرصها على رفع مستوى الوعي لديهم”.

وتابع: “هذه الآليات ساهمت في استمرارية واستدامة خدمات القطاع بسلاسة. دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص أثبتت قدرتها وكفاءتها العالية في التصدي لتداعيات أزمة جائحة كورونا. بما تملكه من بنية تحتية تكنولوجية متطورة وخدمات استباقية. مما مكنها من صياغة خارطة طريق لاستشراف المستقبل والخروج من هذه الأزمة بمكاسب عدة تعزز من مكانتها إقليمياً وعالمياً”.

وأفاد بأن “القطاع الأهلي هو قطاع غير ربحي يقدم خدمات مختلفة مثل الاجتماعية والثقافية والرياضية والتربوية والتعليمية. بالإضافة إلى المدارس غير الربحية المرخصة من هيئة تنمية المجتمع. والتي تتمتع بالحس الاجتماعي العالي حيث لم تكن تركز على التحديات الاقتصادية بقدر ما ركزت على الحلول الاجتماع”.