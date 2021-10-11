طرق دبي تطرح مئات الأرقام المميزة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات الدراجات النارية والمركبات الخصوصية والكلاسيكية. من الفئات: (A-B-H -I- K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-W).





ويحمل هذا المزاد الإلكتروني الرقم 65 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميزة للوحات المركبات والدراجات النارية، وفق صحيفة “البيان”.

وبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري. فيما سينطلق المزاد يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر في الساعة الثامنة صباحا ويستمر لمدة 5 أيام فقط.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي. فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهما تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع. وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة.

كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.