ولي عهد رأس الخيمة: تجربة الأعراس الجماعية علامة مضيئة في الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بإقامة عرس جماعي لـ 50 عريساً.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، يأتي هذا القرار في إطار. “تشجيع الشباب من أبناء الوطن على الزواج دعماً لاستقرار الأسرة. وتوفير متطلبات العيش الكريم لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة”.





وقال سموه إن الأعراس الجماعية التي تشهدها ربوع دولتنا تعد “ثمرة من ثمار مسيرة الخير الذي أرسى قواعدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان” طيب الله ثراه”.

وأكد سموه على أن تجربة الأعراس الجماعية علامة مضيئة ترسخت أركانها في مجتمع دولة الإمارات. وصارت مظهراً حضارياً يعتز به أبناء الوطن.

كما وأضاف بأن هذه التجربة عمقت في نفوس الجميع قيم الأباء والأجداد. التي تقوم على التكافل والتعاون والتلاقي من أجل صالح أبناء الوطن جميعهم.