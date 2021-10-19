محمد بن راشد ومحمد بن زايد: ذكرى مولد خير البشر رسالة محبة وسلام

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

هنأ صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. الأمة الإسلامية في ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد”، على تويتر: “نهنئ الأمة الإسلامية، في ذكرى مولد خير البشر.. البشير النذير.. والسراج المنير.. دعوة إبراهيم، وبشرى عيسى عليهم السلام.. خاتم المرسلين.. ورحمة الله للعالمين.. اللهم صلِ وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا، وعلى آله وصحبه وسلم.. آمين”.

وقال صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد”، على تويتر: “في ذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.. نستذكر سيرته العطرة، وأخلاقه العظيمة.. ورسالته التي تحث على الرحمة والمحبة والبناء والخير.. نسأل الله أن يعم السلام والأمان شعوب العالم”.