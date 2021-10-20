الإمارات ترفع القيمة الاقتصادية لهويتها الإعلامية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات المرتبة 11 عالمياً في تقرير تصنيف قوة العلامة التجارية للهويات الإعلامية للدول، لعام 2021، الصادر عن مؤسسة “براند فايننس” العالمية.

وتقدمت الإمارات ثلاثة مراكز جديدة عن تصنيفها في المؤشر نفسه العام الماضي، مسجلةً نمواً بنسبة 11% في القيمة الاقتصادية لهوية الإمارات الإعلامية. والتي بلغت 749 مليار دولار أمريكي، تعادل 2.748 تريليون درهم، مقارنةً بـ672 مليار دولار في العام الماضي.

وتخطت الإمارات في المؤشر دولاً عريقة في تصنيف أقوى الهويات الإعلامية على مستوى العالم. مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.