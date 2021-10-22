الشارقة.. شرطين أساسيين لتسجيل المركبات الجديدة للشركات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن
أتاحت القيادة العامة لشرطة الشارقة للشركات المسجلة في إمارة الشارقة إمكانية تسجيل المركبات الجديدة وحديثة الصنع “المركبات الخفيفة” لمدة عامين متتاليين.
وبحسب موقع “الإمارات اليوم”، يتم التسجيل من خلال شرطين أساسيين. هما تقديم شهادة تأمين سارية المفعول بنفس المدة واستيفاء الرسوم المستحقة لذلك تسهيلاً على المتعاملين وتحقيقاً لرؤية شرطة الشارقة.
كما وأكد رئيس قسم ترخيص الآليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة المقدم عبد الرحمن خاطر ، حرص القيادة على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكل يسر وكفاءة عالية.