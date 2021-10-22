الشارقة.. شرطين أساسيين لتسجيل المركبات الجديدة للشركات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أتاحت القيادة العامة لشرطة الشارقة للشركات المسجلة في إمارة الشارقة إمكانية تسجيل المركبات الجديدة وحديثة الصنع “المركبات الخفيفة” لمدة ‏عامين متتاليين.

وبحسب موقع “الإمارات اليوم”، يتم التسجيل من خلال شرطين أساسيين. هما تقديم شهادة تأمين سارية المفعول بنفس المدة ‏واستيفاء الرسوم ‏‏المستحقة لذلك تسهيلاً على المتعاملين وتحقيقاً لرؤية شرطة الشارقة.

كما وأكد رئيس قسم ترخيص الآليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة المقدم عبد الرحمن خاطر ، حرص القيادة على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكل يسر وكفاءة عالية.