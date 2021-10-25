محمد بن راشد يحدد موعد انطلاق أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء في العالم

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء في العالم ينطلق غداً في دورته الـ 72 في الإمارات بمشاركة 110 دول وكافة رؤساء وكالات الفضاء الدولية و4000 مشارك و100 شركة فضاء دولية.

وقال سموه : أرحب بالجميع على أرض الإمارات، وندعم التحالفات والمبادرات التي توصل البشر علمياً ومعرفياً لأبعد الكواكب والمجرات.

وقال سموه عبر تويتر: أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء في العالم ينطلق غدا في دورته ال72 في الإمارات بمشاركة 110 دول وكافة رؤساء وكالات الفضاء الدولية و4000 مشارك و100 شركة فضاء دولية.

أرحب بالجميع على أرض الإمارات، وندعم التحالفات والمبادرات التي توصل البشر علميا ومعرفيا لأبعد الكواكب والمجرات.