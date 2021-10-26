مكتوم بن محمد يصل الرياض للمشاركة في قمة الشرق الأوسط الأخضر

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

وصل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على رأس الوفد الإماراتي رفيع المستوى المرافق لسموه إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك للمشاركة في أعمال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.

كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من أصحاب السمو الملكي وكبار المسؤولين، الذين أعربوا عن بالغ ترحيبهم بسموه والوفد المرافق في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

ويضم وفد دولة الإمارات إلى القمة كلاً من: معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.