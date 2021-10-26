أصحاب السمو يهنئون رئيس النمسا باليوم الوطني

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

بعث صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور “ألكسندر فان دير بيلين” رئيس جمهورية النمسا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

‏‎وأرسل صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور “ألكسندر فان دير بيلين”.

كما بعث صاحبا السمو برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي “ألكساندر شالينبرج”، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا.