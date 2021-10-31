حاكم دبي وولي العهد السعودي يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية الراسخة

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

وخلال الاتصال، بحث حاكم دبي وسمو الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الواعدة بما يعود بالخير على البلدين الشقيقين وشعبيهما في مختلف المجالات ويحقق مصالحهما المتبادلة.

هذا وناقش سموه وولي العهد السعودي عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، في إطار من التفاهم التام حول مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.