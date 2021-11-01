“ديوا” تنشئ أول مختبر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي، سبقاً جديداً بدخولها موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، عن أول مختبر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم. وذلك عن مختبر الروبوتات والطائرات المسيرة “الدرون”. في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”.

وتسلم معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة من ممثلي موسوعة “غينيس”.

ودخلت الهيئة موسوعة “غينيس” مطلع العام الجاري، عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في مكان واحد. وذلك في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، بقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء.

وتسعى الهيئة، وفق صحيفة “البيان”، لتسجيل رقمين قياسيين جديدين عن أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً. وأكبر محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات. ضمن المرحلة الرابعة من “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”.