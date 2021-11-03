مالية دبي توقع مذكرة تفاهم مع “فيزا”

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

وقعت دائرة المالية في حكومة دبي مذكرة تفاهم مع “فيزا”، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع. تهدف إلى إطلاق سلسلة من الخدمات والمنتجات المالية لحكومة دبي.

ويأتي ذلك ضمن إطار التزام الجانبين بدعم المبادرات الذكية، الرامية للمضي قدماً في التحوّل الرقمي الحكومي، وزيادة كفاءة المعاملات المالية.

وأُقيمت مراسم التوقيع الرسمي على هامش أسبوع جيتكس للتقنية، حيث وقع الاتفاقية “جمال حامد المري”، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية. والدكتورة “سعيدة جعفر” المدير الإقليمي لمجموعة “فيزا” في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور مسؤولين من الجانبين.

ومن المقرر، وفق البنود، أن تتعاون “فيزا” ودائرة المالية في رقمنة مدفوعات حكومة دبي لمجموعة من المنتجات. وعبر عدد من علاقات الشراكة التجارية، ودعم مبادرة دبي اللانقدية، وفق صحيفة “البيان”.

وتشارك “فيزا” دائرة المالية في تقديم أفكار ورؤىً متعمقة مستمدة من البيانات على مستوى الإمارة والدولة وعلى المستويين الإقليمي والعالمي. لتكمّل مصادر البيانات الحالية بهدف دعم صنع السياسات على صُعد القطاعات والاقتصاد الكلي.

وينتظر من مذكرة التفاهم أن تمهد الطريق أمام تعاون يهدف إلى تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين دائرة المالية و”فيزا”. التي سوف توسع دعمها للدائرة في تسريع مسيرة الرقمنة لإدارة العلاقات مع المتعاملين من خلال قدرات متينة بينها خدمة الترميز “توكنايزيشن” من “فيزا” Visa Tokenization والتقنيات اللاتلامسية في عمليات السداد، وغيرها من الخدمات المالية الذكية.

كما ستساعد “فيزا” دائرة المالية في بناء منصة سداد رقمية معيارية وآمنة ومتكاملة، عبر منصة تكامل واحد. تجمع العديد من محصلي الدفعات وطرق الاعتماد ومختلف الإدارات المعنية في الدائرة. ما يتيح اتباع أحدث التوجهات السائدة في مجال المدفوعات الرقمية، كالرموز الشبكية Network Tokens وتقنيات الحماية الأمنية الشاملة EMV 3-D Secure وخدمات Pays، والمكافحة الذكية للاحتيال.