محمدبن راشد يوجه بدمج “اقتصادية دبي”و”دائرة السياحة والتسويق التجاري”

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله”، بصفته حاكم إمارة دبي، قراراً بدمج كل من “اقتصادية دبي” و”دائرة السياحة والتسويق التجاري” تحت مظلة دائرة جديدة باسم “دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي” وتعيين سعادة هلال سعيد المري مديراً عاماً لها.

تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التي اعتمدها سموه لتطوير منظومة القطاع الحكومي في إمارة دبي، وسعياً لتعزيز كفاءة ومرونة الأعمال ومواكبة التطورات المستقبلية، بما يعزز من مكانة دبي الريادية في مختلف المجالات ورفع تنافسيتها الاقتصادية والسياحية، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة والأداء في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : الدائرة الجديدة وظيفتها دعم التحولات الاقتصادية والسياحية للإمارة .. تعمل بفكر القطاع الخاص وتنافسيته وكفاءته وتشركه في مشاريعها التنموية”.

وأضاف سموه: تاريخ دبي الاقتصادي مر بمحطات عديدة أصبحت من خلاله نموذجاً للتنمية الاقتصادية ووجهة مفضلة للسياحة .. اليوم طموحاتنا أكبر وأولوياتنا مختلفة .. والمنافسة العالمية معنا تتطلب تفكيراً جديدا”.

/ 7 مستهدفات رئيسية / وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي خلال تاريخها الاقتصادي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تنويع الاقتصاد وجاذبية السياحة، ونسعى للعقد القادم لمضاعفة الجهود لتكون من أفضل مدن العالم للإقامة والعمل والاقتصاد من خلال مستهدفات جديدة وضعناها للدائرة، وقال سموه: الاقتصاد والسياحة أعمدة نجاح دبي التنموية ..

حددنا للدائرة الجديدة 7 مستهدفات للفترة القادمة لترسيخ ريادة دبي الاقتصادية والسياحية.

وأضاف سموه : حددنا للدائرة مستهدفات بزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي 150% خلال الخمسة أعوام القادمة .. وتوسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50% .. وزيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40% بحلول 2025.

وأكد سموه: رسالتنا لفريق عمل المؤسسة الجديدة .. دبي اليوم غير الأمس .. ودبي المستقبل ستعتمد على أدائكم وأفكاركم وجهودكم خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن المستهدفات الرئيسية للدائرة وفق الهيكلة الجديدة جعل إمارة دبي من أفضل 5 مدن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، واستقطاب 100 ألف شركة خلال 3 أعوام، وتعزيز زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 150% خلال 5 أعوام، والعمل على توسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50%، والعمل على استقطاب 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً بحلول عام 2025، إضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية لإدراجهم في الأسواق المالية والبورصات في دبي، كما تضم المستهدفات في القطاع السياحي زيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40% أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول 2025.

/ مهام واختصاصات / وتهدف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن مهامها إلى قيادة جهود تطوير قطاع التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذ الدورات الاقتصادية في دبي، ورفع تنافسية الإمارة في جذب الاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على خطط تطويرية لاقتصاد دبي في القطاعات الجديدة، فيما ستشرف الدائرة الجديدة على القطاع السياحي وزيادة جاذبيته، وتعزيز تكامل الأدوار والمشاريع التطويرية بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة في مجال السياحة.

وتدعم الهيكلة الجديدة متخذي القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي لقطاع التنمية الاقتصادية في دبي، حيث تسهم التعديلات الحكومية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لخلق نموذج حكومي مرن في أدائه وسريع في اتخاذ قراراته، حيث سيدعم التعديل تسهيل وتقليص الإجراءات للمتعاملين في مركز خدمة موحد لإصدار الرخص التجارية والسياحية مما يعزز تنافسية الأعمال في الإمارة، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية في القطاع الاقتصادي والسياحي، إلى جانب تعزيز التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في المشاريع الاقتصادية والسياحية.

/ هلال سعيد المري مديراً عاماً للدائرة / وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بتعيين سعادة هلال سعيد المري مديراً عاماً لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث يمتلك سعادته خبرة تمتد لسنوات في مجال الإدارة والاقتصاد والترويج السياحي لإمارة دبي، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة.

وعمل سعادة هلال المرّي في العديد من الشركات الكبرى وفي قطاعات مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة حيث سبق له العمل في شركة “ماكينزي وشركاه McKinsey” وشركة “كيه بي إم جي KPMG” في لندن، وهو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، ومديراً عاماً لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، كما أنه عضو اللجنة العليا لإكسبو 2020 وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمار، وكان قد تقلد منصب مدير دائرة السياحة والترويج التجاري سابقا.