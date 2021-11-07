استقرار الرواتب في الإمارات والعلاوات تصل إلى 25 %

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت “روبرت هاف” البريطانية المتخصصة في استشارات الموارد البشرية، أن الرواتب التي تسددها الشركات القائمة في الإمارات. تميل إلى الاستقرار خلال العامين الحالي والمقبل.

وجاء في دليل “روبرت هاف” للرواتب 2022، أن متوسط الزيادات السنوية في رواتب الموظفين المحترفين العاملين في الإمارات يبلغ حالياً 4%. وذلك استناداً إلى نتائج تحليلات الرواتب لأكثر من 150 وظيفة متنوعة بالدولة.

وأوضح الدليل، وفق صحيفة “البيان”، أن بعض الشركات في الإمارات تمنح موظفيها علاوات تصل نسبها إلى 25%.

وأفاد بأن أعلى الزيادات في رواتب الموظفين المحترفين بالدولة، خلال الفترة الأخيرة تحققت في القطاع القانوني. يليه قطاعا التمويل والمحاسبة، فقطاع التقنية.

وأشار الدليل إلى أن مديري الشركات بالإمارات يعينون موظفين جدداً في الوظائف التي تدعم قطاعي التحول الرقمي والموارد البشرية والتعافي المالي من تداعيات الجائحة. موضحاً أن الوظائف التي تحظى بأعلى نسبة من الطلب في الإمارات حالياً تشمل المخططين والمحللين الماليين، مديري التمويل. المساعدين التنفيذيين، رؤساء أقسام التقنية، موظفي الموارد البشرية.