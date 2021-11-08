حادث سير في أم القيوين يودي بحياة رجل عربي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

لقي شخص عربي حتفه إثر حادث تدهور مركبة يقودها على شارع الشيخ “محمد بن زايد” في أم القيوين، مساء أمس الأول.

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة العاشرة و50 دقيقة مساء أمس، يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة ووجود شخص محصور بداخلها. وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى الموقع، وباشرت فرق الإنقاذ عملية قص المركبة وإخراج السائق الذي فارق الحياة في موقع الحادث. فيما أصيبت ابنته بإصابات مختلفة، نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

ودعت شرطة أم القيوين كافة السائقين ومستخدمي الطريق، بعدم الانشغال بغير الطريق، وضرورة التقيد بالسرعات المحددة في الطرقات. والانتباه أثناء القيادة، والتوقف في حال الشعور بالتعب أو النعاس حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.