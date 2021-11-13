تطبيق آلية الرقابة والتفتيش الذاتي على المنشآت الطبية المرخصة في دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قررت هيئة الصحة في دبي، تطبيق آلية الرقابة والتفتيش الذاتي، التي تتضمن مشاركة جميع المنشآت الصحية المرخصة. الواقعة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات الهيئة.

وشددت الهيئة على وجوب استخدام قوائم التحقيق الذاتية لكل منشأة صحية، حسب التصنيف الممنوح لها. وتعبئة هذه القوائم الذاتية من قبل الكادر الوظيفي الداخلي المعني بعملية الرقابة والتفتيش الذاتي في كل منشأة صحية وارسالها بالبريد الإلكتروني.

وأكدت، وفق صحيفة “البيان”، على أهمية التزام المنشاة الصحية باستمرار عملية التفتيش الذاتي من قبل المنشأة، بشكل دائم ودوري. وإعادة تعبئة قوائم التحقق كل 3 أشهر.

ولفتت إلى أن “فريق التفتيش التابع للهيئة سيقوم بالاطلاع على القوائم الذاتية والتحقق من مضمونها قبل الزيارة الميدانية للمنشأة الصحية”.