محمد بن راشد: سنقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

ثمن صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فوز دبي باستضافة مؤتمر “آيكوم 2025″، بحضور 119 دولة.

وقال سموه في تغريدة عبر تويتر: “فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم آيكوم 2025. بحضور 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة”.

وأضاف سموه: “متاحفنا العالمية في عاصمتنا الحبيبة ومتاحفنا الوطنية على امتداد كافة إمارات الدولة. ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم”.