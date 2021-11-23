تخفيض المخالفات المرورية 50% في أم القيوين

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين مبادرتها المرورية، خصم 50% على المخالفات، من تاريخ 01/12/2021 وحتى 06/01/2022. وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستثنى من هذه المخالفات: المادة (1) (أ ، ب) قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر. والمادة (73) إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاصي) بدون ترخيص.

كما يستثنى مخالفات التعليمات والتدابير الاحترازية الصادرة، وفق قرار سعادة النائب العام رقم (38) لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم (54). فيما يتعلق بلائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.