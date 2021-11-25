شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية إلى النصف

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بناء على توجيهات سمو الشيخ “محمد بن حمد الشرقي”، ولي عهد الفجيرة. عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية وقيمة حجز المركبات.

ويطبق القرار، وفق صحيفة “الخليج”، اعتباراً من 28 نوفمبر 2021، ولمدة 50 يوماً، على المخالفات المرورية المسجلة قبل 25 نوفمبر 2021م. على ألا يشمل التخفيض المخالفات المشددة.

وأكد اللواء “محمد أحمد بن غانم الكعبي”، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن القرار جاء حرصاً من سموه على إسعاد المواطنين والمقيمين. بمناسبة اليوم الوطني الـ50 للدولة.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد “صالح محمد الظنحاني”، أفراد المجتمع، إلى اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات. والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة.