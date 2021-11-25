اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيساً للإنتربول الدولي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

فاز سعادة اللواء الدكتور “أحمد ناصر الريسي” بمنصب رئيس الإنتربول الدولي، لمدة أربع سنوات، وفق صحيفة “البيان”.

وتم انتخاب اللواء “الريسي” مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة، لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”. خلال انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مدينة اسطنبول التركية اليوم.

ويشغل اللواء “الريسي” منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015. وهو عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.