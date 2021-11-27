دبي الأولى عربياً والخامسة عالمياً في معيار التفاعل الثقافي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تقدمت دبي إلى المركز الخامس عالمياً، محتفظة بالمركز الأول عربياً، ضمن مؤشر “المدن العالمية القوية 2021. الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة “موري ميموريال” اليابانية، وذلك في معيار التفاعل الثقافي.

ويرصد المعيار أداء المدن من حيث الريادة، والجذب السياحي، وعدد المنشآت الثقافية وتوفر وسائل راحة الزائرين والقدرة على التواصل.

كما احتفظت دبي بصدارتها عربياً ضمن معيار الاقتصاد. بينما تقدمت ستة مراكز عالمياً لتسبق مدناً عالمية كبرى مثل سول ومدريد وفيينا وهلسنكي وغيرها.

وكانت دبي حققت تقدماً من المركز السابع عشر في عام 2020 إلى المركز الرابع عشر لعام 2021، ضمن مؤشر المدن العالمية القوية الشامل للعام 2021. والذي يعنى بتصنيف 40 مدينة رئيسيّة أو أكثر، وفقاً لجاذبيتها أو قدرتها الشاملة على استقطاب المبدعين من أفراد ومؤسسات من جميع أنحاء العالم.