حاكم دبي يعتمد مشاريع إسكانية بقيمة 3.8 مليارات درهم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

اعتمد صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم. مشاريع إسكانية بدبي بقيمة 3.8 مليارات درهم.

وتتضمن المشاريع توزيع 2000 أرض سكنية و900 فيلا سكنية جاهزة ومجمعاً متكاملاً بنصف مليار درهم للأسر الصغيرة. ومجموعة خدمات للمستفيدين تتضمن إمكانية إدارة الحكومة بناء مساكنهم الخاصة.

وقال سموه: “ملف الإسكان سيبقى ضمن متابعتنا الشخصية.. وهدفنا تغيير شكل الأحياء السكنية للمواطنين في المستقبل لتوفير أفضل أسلوب حياة وأفضل بيئة للأسر على مستوى العالم”.