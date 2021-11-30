“مجلس الوزراء”في الدولةيعتمد سياسة وطنية للدواء لضمان توفره للمحتاجين

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في إكسبو 2020 دبي، سياسة وطنية للدواء بهدف ضمان توفره في كل الأوقات لكل المحتاجين، بالإضافة إلى رفع الاستثمار في القطاع الصناعي الدوائي بالدولة بنسبة 20٪ وتوسيع صادراتها للأسواق الإقليمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في تويتر “اعتمدنا أيضاً اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء إعفاءات مالية من القروض السكنية لغير القادرين عليها وذوي المتوفين وأصحاب الهمم. واعتمدنا أيضا صرف مساكن حكومية للأسر محدودة الدخل لتوفير مسكن كريم لهم”.

وأضاف سموه “كما اعتمدنا اليوم الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والابداعية والتي تضم 80 مشروعاً ومبادرة تهدف لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي الابداعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. الإبداع اليوم هو رافد اقتصادي مهم”.

واختتم سموه “اعتمدنا أيضاً اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبدالله بن بيّه ومجموعة من العلماء والمتخصصين. نسأل الله أن يوفقهم في عملهم واجتهادهم لما فيه خير البلاد والعباد”.