الإفراج عن442 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين في رأس الخيمة

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم “الاثنين”، بالإفراج عن 442 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتوافرت بشأنهم شروط العفو، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

يأتي أمر الإفراج انطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على تكريس قيم العفو والتسامح الراسخة جذورها في مجتمع الإمارات، وبما يعكس اهتمام سموه بهذه الفئة وإتاحة الفرصة أمامهم مجدداً ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، لجنة العفو بإعداد كشوف العفو والتنسيق مع دائرة النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهذا الشأن، وحث الجميع على ضمان تحقيق مبادرة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لأهدافها السامية، في إسعاد النزلاء وتأهيلهم للعودة إلى أسرهم ومجتمعهم كأفراد منتجين.

وتوجه سعادة المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، بخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وأكد أن هذه المبادرة تعكس حرص سموه على إدخال السرور والفرحة في نفوس أسر النزلاء، كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة، على متابعته الدائمة والمستمرة التي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.

وقال سعادة النائب العام إن العفو فرصة ذهبية للسجناء لطي الصفحات القديمة بما حوته من عثرات وبدء حياة جديدة تحت مظلة الالتزام بالقانون الذي يعد جزءاً أساسياً من قيم وثقافة المجتمع الإماراتي ..مشيرا إلى أن النيابة العامة نسقت مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لاتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ أمر العفو.