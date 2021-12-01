جناح كندا يحيي اليوم الوطني للإمارات بتزيين علامته بألوان علمها

بسام محمد - يحيي جناح كندا في معرض إكسبو دبي 2020، ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال تزيين علامة جناح كندا بألوان علم الإمارات طيلة شهر ديسمبر.

و احتفالاً بالصداقة الكندية و الإماراتية وبمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات. قام جناح كندا في معرض إكسبو دبي 2020. بتزيين علامة الجناح والتي يبلغ ارتفاعها مترين وسبعة أمتار من العرض في شارع اليوبيل عند مدخل جناح كندا بألوان علم دولة الإمارات.

من جانبها هنأت ماري جينفييف مونييه، المفوض العام لجناح كندا في معرض إكسبو 2020 دبي. بذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات. قائلة: “نجتمع أنا وفريق الجناح الكندي بأكمله للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة. تفخر كندا بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي ، الذي يمثل فرصة فريدة للعالم لمشاركة تنوعه النابض بالحياة والعمل معًا لمواجهة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا. تهانينا لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوبيل الذهبي لها وعلى إنجاز هذا المعرض التاريخي”.