الفجيرة.. مسيرة بحرية ضخمة احتفالاً بـ “عيد الاتحاد الخمسين”

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

احتفالاً بعيد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظمت لجنة إمارة الفجيرة بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الإمارة، مسيرةً بحريةً ضخمة في مدينة دبا الفجيرة وبمشاركة جماهيرية واسعة من أهالي دبا الفجيرة والمناطق المجاورة لها.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، انطلقت المسيرة البحرية من ميناء دبا الفجيرة، وصولاً إلى منطقة الفقيت، بمشاركة أكثر من 300 قارب بحري ومحامل العائلات /اللنجات/.

وأبحرت المراكب على أنغام الموسيقى الوطنية التي أدّتها الفرق الشعبية المشاركة على متن القوارب، وفن النهمة المستمدة من التراث البحري للدولة.

وتوشّحت المراكب المشاركة في المسيرة بعلم دولة الإمارات وصور حكام الإمارات وشيوخها الكرام.