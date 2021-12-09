ضبط كويتيّ بحوزته 120 ألف حبة مخدرة بتنسيق أمني كويتيّ – إماراتيّ

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

ألقت السلطات المختصة على رجل كويتي و بحوزته 120 ألف حبة مخدرة، وذلك بعد تنسيق أمني كويتي – إماراتي.

وبحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم عن صحيفة “الراي” الكويتية. قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إن “قطاع الأمن الجنائي. ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط المواطن. وبحوزته عدد 120 ألف حبة من المؤثرات العقلية نوع الكبتاغون وذلك بقصد الاتجار بها”.

وأضافت البيان: “في ظل التنسيق والتعاون الدائم والمشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات الكويتي ونظيره الإماراتي. فقد وردت معلومات سرية تفيد عن قيام كويتي لديه كمية كبيرة من المؤثرات العقلية نوع “كبتاغون”.

وتابع: “وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والمراقبة والتي استمرت لأيام. وبعد التأكد من المعلومات تم استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة. وضبطه متلبساً أثناء بيعه كمية من المؤثرات العقلية من نوع كبتاغون”.

وبمواجهة المتهم قام بالاعتراف بجريمته، وأحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.