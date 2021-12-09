حكومة الفجيرة تعلن عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد.. والجمعة نصف يوم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

اعتمدت حكومة الفجيرة تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة. تماشياً مع رؤية دولة الإمارات. لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً.

وسيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة الفجيرة. على كافة الجهات الحكومية. لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس. ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وتصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم. وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022. فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

كما ستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية. من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس. ومن الساعة 7:30 صباحا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.