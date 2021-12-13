محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إسرائيل

بسام محمد - استقبل صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم. معالي “نفتالي بينيت” رئيس وزراء إسرائيل. الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم زيارة “بينيت” الأولى إلى الدولة. في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية. لمصلحة شعبي البلدين وشعوب المنطقة.

وبحث سموه ومعالي رئيس وزراء إسرائيل، مسارات التعاون الثنائي. وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية. خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة. وغيرها من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل. بما يحقق تطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك المثمر الذي يعود بالخير على البلدين. في إطار “اتفاق السلام الإبراهيمي”، الذي وقعه البلدان خلال العام الماضي.

كما تطرق اللقاء إلى الأهمية التي يمثلها معرض “إكسبو 2020 دبي”. خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط. للاستفادة من الفرص وأحدث حلول الاستدامة والابتكارات التي تعرضها الدول.

من جهة أخرى، أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد”. أن نهج دولة الإمارات في علاقاتها الخارجية منذ تأسيسها. يرتكز على مبادئ ثابتة من الاحترام المتبادل والتعاون وإرساء قيم التعايش والسلام. والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب.

وأعرب سموه عن أمله بأن يعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. مشيراً إلى أن هذه المنطقة، أرض السلام ومهد الديانات السماوية. التي أشرقت على العالم كله بدعوة الخير والمحبة.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء إسرائيل عن سعادته بزيارته الأولى إلى دولة الإمارات. ولقائه صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. مشيداً بمستوى التعاون بين البلدين والخطوات التي يتخذانها انطلاقاً من “اتفاق السلام الإبراهيمي”.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء مواصلة دعم علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك. بما يعزز مصالحهما المتبادلة. ويسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة. مشيرين إلى أهمية توسعة الشراكات النوعية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية. التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في البلدين والمنطقة جمعاء.