شرطة أبوظبي تحذر من التهور أثناء قيادة الدراجة النارية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

دعت شرطة أبوظبي، ضمن حملة “شتاؤنا آمن وممتع”. مستخدمي الدراجات النارية. إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية. بالالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم التهور أثناء قيادة الدراجات في البر.

وناشدت أولياء الأمور ضرورة توعية أبنائهم من مستخدمي الدراجات النارية. بالالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة، خصوصاً في البر. وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

ونصحت مستخدمي الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس. والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات. والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية. والإطارات وتوافر صندوق الإسعافات الأولية.