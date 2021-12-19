إغلاق جزئي على جسر القصباء بشارع الخان في الشارقة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قالت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة. إنه استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في الإمارة. سيتم تنفيذ إغلاق جزئي على جسر القصباء بشارع الخان، لأعمال صيانة فواصل التمدد.

وأكدت الهيئة أنه “سيتم تنفيذ الإغلاق على مرحلتين. المرحلة الأولى: بالاتجاه إلى عجمان بداية من اليوم الأحد الموافق 2021/12/19. إلى غاية يوم الأحد الموافق 2022/01/02 من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 5:00 صباحاً”.

وأضافت: “ستبدأ المرحلة الثانية بالاتجاه إلى دبي من يوم الاثنين الموافق 2021/01/03. إلى غاية يوم الاثنين 2022/01/17. من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 5:00 صباحاً”.

ورجت الهيئة جميع السائقين استخدام الطرق البديلة، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية. كما اعتذرت عن أي إزعاج ناتج عن الأعمال.