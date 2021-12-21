الإمارات.. إنهاء الرقابة على الأفلام وإدراج تصنيف “+21”

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

كشفت الإمارات أنها لن تفرض بعد الآن. رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما.

وأفاد مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية. عبر حسابه في تويتر. إنه سيتم “إدراج فئة (+21). ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية”.

وحسب هذا التصنيف. سيتم عرض الأفلام في دور السينما. حسب نسختها الدولية. ويتم منحها التصنيف. بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة.

وقد جاء ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية. على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر. وكانت قد كشفت في نوفمبر الماضي. عن نصوص جديدة. للمعاقبة على الجرائم والعقوبات. تهدف إلى توفير حماية أفضل للنساء. والموظفين المحليين والسلامة العامة.