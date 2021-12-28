“ميتافيرس دبي”تفتتح منصة جديدة للتواصل البشري بأحدث التقنيات الرقمية

بسام محمد -

أصبحت ميتافيرس دبي أول منصة افتراضية عالمية موجودة على خريطة واقعية في العالم. و تسمح البوابة التي تم إطلاقها حديثًا للأشخاص بشراء وبيع وامتلاك الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFTs) باستخدام تقنية البلوك تشين والابتكار الرقمي، وبات الآن بإمكان المستثمرين وأصحاب الأعمال والمستهلكين إنشاء هوياتهم الرقمية الخاصة، بناء المجتمعات، والمشاركة في مختلف أنشطة الأعمال والشبكات في ميتافيرس دبي.

ومن خلال نظام سلسلة META وتقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، سيتمكن مستخدمو ميتافيرس دبي من القيام بأعمال تجارية بنفس الأسلوب التقليدي ولكن بطريقة أفضل.

وقام حاملو “العملات المعدنية” وآخرون بالمشاركة في وقت سابق من الأسبوع الماضي على أول مبيعات خاصة لـدبي ميتافيرس للأراضي الافتراضية، حيث تم تنظيم جلستين، استغرقت كل منهما 30 دقيقة بحد أقصى للمشتريات 1000 هيكس لكل مشارك.

ووفقاً لأحد المتحدثين الرسميين في ميتافيرس دبي، فإن الهيكس الواحد على المنصة يعادل اليوم قرابة 3,000 إم في بي كوين أو 100 BUSD. وتتوفر المبيعات العامة بحد أدنى 9 هيكس للطلب الواحد في الأسبوع الأول (من 22 إلى 28 ديسمبر 2021)، ثم 7 هيكس (من 29 ديسمبر إلى 5 يناير 2022)، ثم 5 هيكس (من 6 إلى 13 يناير 2022)، ثم 1 هيكس (من 14 إلى 21 يناير 2022).

وتعليقًا على الإطلاق للمنصة الجديدة – قال متحدث باسم ميتافيرس دبي: “عالمنا بدأ بالتعمق في عصر الميتافيرس (Web 3.0). خاصة خلال فترة الجائحة عندما كانت الاقتصادات الالكترونية هي الأكثر شيوعاً. الهدف الرئيسي من هذه المدينة الافتراضية الضخمة. وهي منصة GameFi تجمع بين تقنية ال NFT والبلوك تشين، هو معالجة المشكلات المستمرة الناشئة عن مركزية Web 2.0 مثل ضعف الأمان وضوابط البيانات. والأهم من ذلك، عدم توازن اقتصاديات المبدعين. تعد القوى الناعمة والثقافات مكونات أساسية لتأسيس مجتمع افتراضي قوي.ونعتزم جعل هذه المدينة الافتراضية الضخمة انعكاسًا لمدينة دبي الواقعية. المنفتحة على الثقافات والتنوع. حيث يجب أن يكون هذا العالم الافترضي مكانًا تعاونيًا يحركه المستخدم، حيث يمكن للناس حقًا التواصل والتفاعل والتعبير الفعلي عن أنشطتهم الواقعية والخيالية.”

وأضاف: “تخيل أنه يمكنك الاستراحة على الشاطئ مع أصدقائك عبر نسختك الإلكترونية قبل الانضمام إلى اجتماع عمل ثم حضور حفلة موسيقية. مع أجهزة AR / VR القابلة للارتداء، يمكن القيام بكل ذلك وأنت مرتاح في غرفة نومك أو من أي مكان في العالم. أنا واثق من أن الميتافيرس يمكن أن يوفر العديد من الفوائد ويسمح للناس بالتفاعل ونقل المعرفة من بعيد في غمضة عين. ودليل أخر هو أن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك أو مايكروسوفت بدأت تتوسع في هذا المجال. ومع ذلك. لا يتعلق الأمر بحجم أو هيمنة المبدعين عندما يتعلق الأمر ببناء مجتمع افتراضي طويل الأمد. بل يتعلق بالكيفية التي يمكن أن يشعر بها المستخدمون أنهم في بيئة لا مركزية وتعاونية. فضلاً عن مدى ملاءمة وأمان إجراء المعاملات باستخدام العملات الرقمية على المنصة”.

على عكس المنصات في Web 2.0 ، فإن ميتافيرس دبي عبارة عن منصة 3.0 تمكّن المستخدمين من الملكية الحقيقية للأراضي والعناصر الرقمية. ويمكن تخصيص هذه الأراضي أو تطويرها بشكل أكبر لتوليد قيمة خارج مجال الألعاب.حيث يمكن للمستخدمين فتح متاجر البيع بالتجزئة الافتراضية الخاصة بهم أو استضافة الأحداث أو إنشاء معارض فنية رقمية داخل مناطقهم الرقمية. وباستخدام تقنية البلوك تشين، يمكن تبادل هذه الأصول الرقمية بأمان عبر أسواق مختلفة، مع توفر العديد من الميزات مثل التصويت و VR / AR. سيتم تقديم المزيد من الميزات في المستقبل لضمان مجتمع مستدام وحيوي.