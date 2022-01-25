مصر تؤكد تضامنها مع دولة الإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أدانت مصر مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية على الإمارات والسعودية. والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران والجنوب، وكذلك التي قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم، على أن “استمرار مليشيا الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين. يعد تهديداً صريحاً لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما. فضلاً عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي”.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما.