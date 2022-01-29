الإمارات تدعم قطاع غزة بمليون جرعة من لقاح “سبوتنيك” المضاد لكورونا

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة لوزارة الصحة في قطاع غزة، قافلة إمدادات طبية تحتوي على مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك” لمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب “وكالة أنباء الإمارات”، وصلت القافلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وتعد هذه القافلة أضخم قافلة دعم طبي من دولة الإمارات لصالح قطاع غزة منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

وقال وزير الصحة الفلسطيني الأسبق الدكتور جواد الطيبي: “القطاع الصحي من القطاعات المستنفدة بالوقت، ونواجه وباء عالمياً يحتاج إلى جهود كبيرة”.

وتابع: “دولة الامارات ترسل المساعدة تلو المساعدة من أجل دعم صمودنا ومواجهة الصعاب والمرض في قطاع غزة”، مضيفاً أنّ “هذه الدفعة من المساعدات الإماراتية تأتي في وقتها من أجل دعم قطاع الصحة، وتطعيم الطلبة”.

ومن المقرر توزيع هذه اللقاحات بشكل فوري على مراكز التطعيم بهدف تشجيع سكان القطاع على التحصين بعد دخول القطاع في موجة رابعة من الجائحة.