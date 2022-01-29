الإمارات تُدين بشدّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها و إدانتها الهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي، وأسفر عن خسائر مادية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنها بلادها ترفض بشدة هذه الأعمال الإجرامية، كما وترفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت أيضاً عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.