Tawjihi .jo رابط نتائج التوجيهي الأردن 2021 حسب رقم الجلوس

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2021، حالة من القلق والتوتر تسود كافة المناطق بالمملكة الهاشمية مع اقتراب الإعلان عن نتائج التوجيهي 2021، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم الموافق 16 أغسطس 2021 الساعة العاشرة صباحاً للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الأردنية، وقد يتم عقد المؤتمر الصحفي بقيادة وزير التربية والتعليم لكشف نقاط الطلاب والطالبات الأوائل، والإعلان عن نسب النجاح والرسوب للعام الدراسي الحالي، واليكم تفاصيل أكثر عن رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2021 فتابعونا عبر موقع ثقفني والسطور القليلة القادمة.

نتائج التوجيهي الأردن 2021

أكدت الجهات الحكومية المختصة بوزارة التربية والتعليم في المملكة الهاشمية أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الطلاب والطالبات اليوم واطلقت الوزارة الرابط الخاص بنتائج توجيه الأردن الإلكتروني، حيث يتيح النظام لهم التعرف على نتائج الطلاب فور ظهورها من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة، وذلك بعد أن أنهت وزارة التربية والتعليم في المملكة الهاشمية جميع أعمال التصحيح التلقائي ورصد العلامات بالكامل، حيث يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط نتائج التوجيهي tawjihi .jo

بما أن الوزارة أطلقت رابط إلكتروني أنشأته خصيصاً للعمل على استخراج نتيجة الثانوية العامة، ويستطيع كلاً من الطالب وولي الامر من الدخول إلي الموقع tawjihi .jo وإظهار العلامات والدرجات الخاصة بالمواد الدراسية المقررة على الطالب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً تسجيل الدخول إلى رابط نتائج التوجيهي الأردن.

ثانياً، قم بالضغط علي القائمة الرئيسية “نتائج الثانوية العامة”.

ثالثًا، الآن سوف تظهر لك صفحة بها ثلاث ايقونات، اختر واحدة منهم وقم بكتابة رقم جلوس الطالب.

رابعاً، قم بكتابة رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك على الشاشة.

خامساً، الضغط على أيقونة “الاستعلام عن النتيجة”، وبعد ذلك سيتم عرض تفاصيل النتيجة النهائية للطالب.

يجب أن تدرك أن النتيجة ستظهر قبل دقائق قليلة من بدء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لذلك يجب أن يكون جميع الطلاب والطالبات والآباء على استعداد لفتح الموقع الذي كتبناه أعلاه حتى تتمكن من الحصول على النتيجة، ويمكنك وضع أرقام المقاعد أدناه حتى تصل إليها دون القلق إذا كنت تريد أن نستخلص لك النتيجة.

وبذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2021 ونسأل الله التوفيق والسداد والنجاح الدائم لجميع الطلاب.