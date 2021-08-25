المكسيك تستقبل أول دفعة من اللاجئين الأفغان

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الشئون الخارجية المكسيكى، مارسيلو إيبرارد، استقبل دفعة اللاجئين الأفغان المؤلفة من 5 سيدات ورجل واحد، وقام بالترحيب بهم قائلا: "مرحبا بكم فى وطنكم".

وأكد إيبرارد للاجئين أن المكسيك ستمنحهم الوضع القانونى الأمثل لهم، مشيرا إلى أن ذلك قد يشمل منحهم حق اللجوء.