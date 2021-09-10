رابط التسجيل في البطاقة التموينية لبنان daem impact gov lb login دعم وزارة الشؤون الاجتماعية

رابط التسجيل في البطاقة التموينية daem impact gov lb، زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء لبنان عن التسجيل في البطاقة التموينية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حيث اتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية التسجيل في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا بعد موافقة البرلمان اللبناني.

وهذا على أثر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها لبنان بالفترة الأخيرة، حيث تقرر رفع الدعم بشكل كلي عن السلغ الغذائية والأدوية والوقود وهذا في خطة لمحاولة إصلاح الاقتصاد اللبناني الذي تضرر بشكل كبير على أثر الأحداث التي مرت بها لبنان بالفترة الأخيرة.

وزارة الشؤون الاجتماعية

وتمر لبنان هذه الفترة بأزمات متوالية صعبة، بدءا من توقف الأعمال بسبب جائحة كورونا والعديد والعديد من الأزمات التي نعرفها والتي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق.

وقد اضطرت الحكومة اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، حيث انهار سعر صرف الليرة اللبنانية، فلجأت الحكومة إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية والوقود والأدوية، وهذا ما يعني ارتفاع الأسعار بشكل كبير في لبنان في الفترة القادمة.

وقد عملت الحكومة اللبنانية على عمل بطاقة تموينية للأسر في لبنان لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث إنه من المقرر أن يتم صرف ما يبدأ من 93 دولار شهريا للأسر اللبنانية الفقيرة، وهذا عبر التسجيل في موقع daem impact gov، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

التسجيل في البطاقة التموينية daem impact gov

ويمكن للأسر اللبنانية الراغبة في التسجيل في البطاقة التموينية عمل ذلك الكترونيا، وهذا من خلال منصة impact الالكترونية، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الإكتروني daem impact gov lb.

اكتب اسم المستخدم الخاص بك في الخانة المخصصة.

ادخل كلمة المرور الخاصة بالحساب.

اضغط على مؤشر قرأت الالتزام القانويو ووافقت عليه.

اضغط على دخول، وقم باستكمال عملية التسجيل.

وقد بدأت التسجيل بدءا من الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، وسيستمر حتى الشهر القادم، وباالتحديد حتى يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021.