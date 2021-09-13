نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الأول من وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الأول تُعلنها وزارة التربية العراقية رسمياً. وذلك بنهاية الشهر الجاري أو قبل ذلك حسب توافر درجات طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية، حيث انتهت فترة الامتحانات منذ أيام قليلة وفق الجدول الرسمي الموضوع من الوزارة. وقد أكد الدكتور ’’علي حميد مخلف’’. أن عمليات تصحيح الدفاتر ورصد الدرجات مستمرة وسيمكن الحصول علي النتيجة خلال الفترة الحالية. ونوفر موقعنا نتائجنا نتائج سادس إعدادي دور أول في العراق بكل المحافظات.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الأول

نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول في العراق. يمكن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة، والحصول علي أسماء الطلاب، ويتم ذلك بالدخول إلي الرابط التالي، رابط موقع وزارة التربية والتعليم في العراق، تحديد النتائج للمرحلة التعليمية للإعدادية، ويتم كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالطالب، مثل الاسم ورقمه الامتحاني. وبعد ذلك يتم الضغط علي بحث بعد نقل الرمز التأكيدي الظاهر علي الشاشة.

إضافة للخطوات المرفقة أعلاه. نقلاً عن السومرية نيوز بخصوص النتائج للامتحانات بالدور الأول. فإن موقع ناجح نتائج السادس إعدادي يوفرها لكم كذلك. هذا حيث تم توفير نتيجة الثالث متوسط وقبله للسادس الابتدائي خلال الفترة الماضية، ويتم إجراء الدور الثاني للسادس الإعدادي بعد نهاية مرحلة رصد الدرجات من الوزارة وإعلان النتائج في القريب العاجل.

نتائجنا نتائج الصف السادس الإعدادي

قامت الوزارة بالعمل دوماً علي توفير النتائج من خلال موقعها الرسمي. كما اكد الدليمي ان عملية التصحيح تسير وفق الخطط الموضوعة لها من قبل الوزارة، وذلك بانجاز العمل دون تأخير، مع مراعاة ظروف الطلبة الصعبة التي مروا بها بسبب انتشار وباء كورونا وارتفاع درجات الحرارة. وتمنى معالي الوزير النجاح والتوفيق لطلبتنا الاعزاء كي يرفعوا اسم العراق عالياً في كافة المحافل العلمية والتربوية.

نتائج سادس اعدادي 2021 في العراق بكافة المحافظات، يمكن الاستعلام عنها عن طريق الخطوات المرفقة أعلاه. وجدير بالذكر أن السيد الوزير الأستاذ ’’علي الدليمي’’ يتابع بنفسه سير عملية التصحيح للدفاتر. وقد أكد أنه في أقرب وقت سيتم الإعلان عن النتائج حسب الرقم الامتحاني بكل سهولة لكافة المحافظات العراقية.