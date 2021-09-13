موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول بالسعودية 1443 حسب التقويم الدراسي الجديد 2022

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول بالسعودية 1443 هو أكثر ما يتم البحث عنه في هذا التوقيت بشكلٍ كبير من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية باستمرار، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي الجديد في السعودية لجميع المراحل الدراسية رسميا، وهو العام الذي يحل على المملكة العربية السعودية في بشكل استثنائي من حيث ازمة كورونا التي تعمل على تعطيل العملية التعليمية في جميع أنحاء السعودية، وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن بداية عودة المدارس رسميا للعام الدراسي الجديد، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بموعد انتهاء الفصل الدراسي الأول 1443 في السعودية للعام الدراسي الجديد.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول بالسعودية 1443

وكانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت في قرار رسمي خلال الفترة الاخيرة بعودة الدراسة في المدارس السعودية للمراحل الدراسية المختلفة رسميا للعام الدراسي الجديد، وذلك تبعا المواعيد التي حددتها وأعلنت عنها وزارة التعليم تبعا لتقويم العام الدراسي الجديد 1443، حيث أشارت الوزارة ان نظام الدراسة الجديد في السعودية سوف يكون بشكل حضوري من المدارس هذا العام، حيث يتم بداية العام الدراسي الجديد بالفصل الدراسي الأول في يوم الحادي والعشرين من شهر محرم 1443، و تبعا للتقرير الذي أعلنت عنه الوزارة رسميا فمن المقرر ان يتم انتهاء الفصل الدراسي الأول في السعودية رسميا في 25 من شهر نوفمبر 2021 وهو اليوم الذي يوم 20 من شهر ربيع الآخر 1443، فمن المقرر ان تستمر إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة عشرة أيام، على ان يتم العودة إلى الدراسة للفصل الدراسي الثاني رسميا في يوم الخامس من شهر ديسمبر 2021 تبعا التقويم الدراسي الجديد المعلن من قبل الوزارة.

الحدث بالتاريخ الهجري بالتاريخ الميلادي بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول 1443 21/01/1443 29/08/2021 اجازة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021 إجازة نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 17/10/2021 إجازة نهاية أسبوع مطوله 29/03/1443 04/11/2021 بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 1443 20/04/1443 25/11/2021

التقويم الدراسي الجديد 1443

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي الجديد للعام الدراسي الجديد 1443 والذي جاء بالعديد من التعديلات على المواعيد الخاصة ببداية وانتهاء العام الدراسي، وذلك بعد اتخاذ وزارة التعليم السعودية قرار اعتماد الحضور للطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد للمراحل الدراسية المختلفة باستثناء رياض الاطفال المقرر استمرار العملية التعليم لهم الكترونيا من خلال المنصات التعليمية، وقد جاء التقويم الدراسي 1443 كالتالي: